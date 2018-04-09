У Тернополі влаштують спортивні великодні забави

09/04/2018 Розмір тексту:

10 квітня о 15.00 год. на Театральному майдані відбудуться «Спортивні Великодні забави».

Працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення запрошують тернополян взяти участь у сімейному спортивно-розважальному святі!

У програмі заходу:

-малюнок на асфальті для наймолодших учасників;

-рухливі ігри для дітей віком 7-14 років.

-розважальні ігри та забави для дорослих;

-«Великодні естафети» для всієї сім’ї;

-Сімейне фото на пам’ять.

Всі учасники будуть нагороджені подарунками, повідомляє Галас.