У Тернополі влаштують спортивні великодні забави

09/04/2018 0
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10 квітня о 15.00 год. на Театральному майдані відбудуться «Спортивні Великодні забави».

Працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення запрошують тернополян взяти участь у сімейному спортивно-розважальному святі!

У програмі заходу:
-малюнок на асфальті для наймолодших учасників;
-рухливі ігри для дітей віком 7-14 років.
-розважальні ігри та забави для дорослих;
-«Великодні естафети» для всієї сім’ї;
-Сімейне фото на пам’ять.

Всі учасники будуть нагороджені подарунками, повідомляє Галас.

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