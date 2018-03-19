У Тернополі відкрили сучасний комплекс критих тенісних кортів. ФОТО

19/03/2018 Розмір тексту:

18 березня відбулося відкриття комплексу тенісних кортів у парку Національного відродження. З цієї нагоди організатори провели юнацькі змагання з тенісу за призи клубу «MastersT», переможці яких отримали нагороди, кубки та подарунки.

«Завдяки інвесторам у Тернополі вдалося облаштувати криті тенісні корти, які є одними з кращих у Західній Україні. Проект має соціальну складову, оскільки, незважаючи на те, що є платні групи, окремі категорії тернополян займатимуться безкоштовно – це діти учасників АТО та діти з соціально незахищених сімей, – розповідає Сергій Надал. – І, звичайно, найголовніше, що у місті далі триває популяризація спорту та фізичної культури, завдяки створенню ще одного спортивного об’єкту».

Інвестор Артем Пуківський зазначає, що на даний момент в Західній Україні – це другий тенісний корт, який включає в себе три критих корти, на яких можуть займатись одночасно до 20 дітей, незважаючи на погодні умови.