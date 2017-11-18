У Тернополі триває «Студентська доба»

18/11/2017 Розмір тексту:

У Тернополі стартувала акція «Студентська доба». Представники місцевих вищих навчальних закладів взялися за реалізацію власних проектів на конкретні теми. Організатори сподіваються, що акція допоможе студентам самореалізуватися у громадському житті.

Юлія Янчинська – нині серед організаторів акції, а два роки тому була однією з учасниць. «Для мене акція стала стартом у багатьох справах. Тому я і взялася за координацію. Згадую 2015-ий рік, коли я була просто учасницею. Це і стало певним стартом у моєму громадському житті. Наш проект був на екологічну тематику, ми пропонували сортування сміття. І цей проект переміг. Тепер я координую акцію та допомагаю іншим молодим людям реалізовувати свої ідеї», – каже голова ГО “Молодіжне об’єднання “Файне місто”, співорганізатор проекту «Студентська доба» Юлія Янчинська.

Цього року до акції «Студентська доба» долучилося 40 вихованців з тернопільських вищих навчальних закладів. Учасникам необхідно креативно представити власну ідею, яка принесе користь суспільству.

Під час акції можна проконсультуватися з експертами, які навчать правильного просування ідеї та ефективного її впровадження.

Софія Романська