У Тернополі три пожежних автомобілі виїжджали на виклик через… підгорілу їжу. ФОТО

11/11/2017 Розмір тексту:

10 листопада о 14:58 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що з вікна на восьмому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Київська, що у місті Тернопіль, іде дим.

До місця події оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, автодрабину та оперативну групу, повідомляють в Управлінні ДСНС.

За лічені хвилини рятувальники прибули за вказаною адресою. Їдкий дим вже частково заповнив сходову клітку, тож мешканці під’їзду стривожено чекали надворі.

В той час повернулась господиня квартири та відчинила двері. На щастя обійшлося без значних збитків бо причиною виклику рятувальників стало підгоряння їжі на плиті.

А із господинею квартири начальник чергового караулу Сергій Черняк провів роз’яснюючи бесіду, де наголосив, що часто елементарне дотримання правил пожежної безпеки та людська уважність можуть запобігти лиху.