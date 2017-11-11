У Тернополі три пожежних автомобілі виїжджали на виклик через… підгорілу їжу. ФОТО
10 листопада о 14:58 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що з вікна на восьмому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Київська, що у місті Тернопіль, іде дим.
До місця події оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, автодрабину та оперативну групу, повідомляють в Управлінні ДСНС.
За лічені хвилини рятувальники прибули за вказаною адресою. Їдкий дим вже частково заповнив сходову клітку, тож мешканці під’їзду стривожено чекали надворі.
В той час повернулась господиня квартири та відчинила двері. На щастя обійшлося без значних збитків бо причиною виклику рятувальників стало підгоряння їжі на плиті.
А із господинею квартири начальник чергового караулу Сергій Черняк провів роз’яснюючи бесіду, де наголосив, що часто елементарне дотримання правил пожежної безпеки та людська уважність можуть запобігти лиху.
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