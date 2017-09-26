У Тернополі три дні триватиме унікальний фестиваль

26/09/2017 Розмір тексту:

Сьомий фестиваль тернопільських бібліотек «Бібліофест» розпочнеться 27 вересня. Триватиме він три дні – до 29 вересня включно. Це єдиний такий фестиваль в Україні.

Традиційно цей захід в місті проводять після Львівського книжкового форуму та напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. Для тернополян працівники книгозбірень підготували 65 різноманітних заходів: відкриття оновлених бібліотек та книжкових просторів, флеш-моби, презентації книг тернопільських авторів і гостей з інших міст, зустрічі з письменниками, виставки арт-буків, картин та ілюстрацій, паперових храмів і замків, вишитих картин, майстер-класи, дефіле книжкових красунь та багато іншого.

Цього разу тема фестивалю: «Бібліотечний тренд Файного міста». Що це означає розповіла директор тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко.

– Часто ми чуємо слово «тренд», – каже Світлана Козелко. – У моді – це те що буде, популярне, стильне в одязі у найближчому сезоні, у повсякденному житті – як правильно харчуватися, здоровий спосіб життя тощо. Моя команда бібліотечних фахівців вирішила зробити тренд Файного міста. Ми будемо говорити про книги. Для цього ми підготували бібліоподіум. Одну із моделей – представницю централізованої бібліотечної системи – ви можете бачити тут. В першу чергу вона демонструє красу нашого міста, вона справжня королева, оскільки об’єднує 12 філій. Усіх 12 «красунь» можна буде побачити під час відкриття фестивалю на Театральному майдані 27 вересня о 12.00. Всі вони особливі. Кожна матиме при собі сумочку і це не просто аксесуар. У ній будуть книги, які після дефіле красуні даруватимуть перехожим. Це будуть твори місцевих письменників, тобто проведемо акція «Якщо ти не читаєш, то ми йдемо до тебе!». Родзинкою цьогорічного фестивалю стане відкриття «урбан»-бібліотеки 28 вересня об 11-ій на вулиці Карпенка,14, де була бібліотека №7. Готуємо також цікаву презентацію арт-буків.

Урочисте відкриття «Бібліофесту» відбудеться на Театральному майдані об 11.30. Заходи в центрі міста триватимуть до 14.00. Потім перемістяться у бібліотеки міста. Детальніше із подіями фестивалю можна ознайомитися у програмі, яку подаємо нижче.

Ольга Трач

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