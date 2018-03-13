У Тернополі студент-поляк демонстративно спалив герб України. ФОТО
Служба безпеки України прийняла рішення про примусове повернення до Польщі студента тернопільського вишу.
За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітниками СБУ ухвалено рішення щодо примусового повернення з України громадянина Республіки Польща, який навчався у одному із вищих навчальних закладів Тернополя.
Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.
Правоохоронцями встановлено, що 19-річний поляк під час відпочинку з друзями у закладі громадського харчування публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали. Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави, 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки.
Співробітники СБУ висловлюють вдячність адміністрації закладу харчування та керівництву вишу, завдяки принциповості та патріотичній позиції яких вдалося оперативно розслідувати обставини інциденту.
Коментарі (4)
Оксана13/03/2018
Правильно зробили, що вислали його до Польщі. Треба було не на три роки заборонити в’їзд, а пожиттєво. Зробив би він подібне в Польші-посадили б у в’язницю!
Я сама наполовину полька, але засуджую цього студента! Приїхав в нашу країну вчитись – поважай і рахуйся з нашим народом, цінностями і символами!
Михайло13/03/2018
цікаво з яким бидлом відпочивав цей негідник???
Українець13/03/2018
От і маєш ще одного ворога з заходу (Польща), крім того що і зі сходу (Росія) не дає розправити крила… Можна додати зазіхання Румунії на Чернівецьку обл. і острів Зміїний, який має стратегічне значення. також Угорщини на Закарпатську обл. Останні закони Польського сейму щодо червоно-чорного символу визвольної боротьби українців шокували українську громадськість… Це ніж у спину! А тут студент з Польщі висловлює таку зневагу до державних символів країни в якій він навчається (точніше навчався)… І ці закони вже зараз починають провокувати і виховувати в поляків зневагу і ворожість до України…
Андрій13/03/2018
За герб України тисячі людей полягли, щоб Україна була незалежною, вільною. Зараз, на сході молоді хлопці захищають прапор, герб, нас та нашу землю…А тут така історія…
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...