У Тернополі студент-поляк демонстративно спалив герб України. ФОТО

13/03/2018 Розмір тексту:

Служба безпеки України прийняла рішення про примусове повернення до Польщі студента тернопільського вишу.

За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітниками СБУ ухвалено рішення щодо примусового повернення з України громадянина Республіки Польща, який навчався у одному із вищих навчальних закладів Тернополя.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Правоохоронцями встановлено, що 19-річний поляк під час відпочинку з друзями у закладі громадського харчування публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали. Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави, 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

Співробітники СБУ висловлюють вдячність адміністрації закладу харчування та керівництву вишу, завдяки принциповості та патріотичній позиції яких вдалося оперативно розслідувати обставини інциденту.