У Тернополі стартував перший Туристичний Форум

23/03/2018 Розмір тексту:

23 березня у кінотеатрі «Палац кіно» стартував перший Тернопільський Туристичний Форум (ТТФ-2018) під гаслом «Від ініціатив до дії».

Кращі фахівці індустрії гостинності міста, керівники туристичних компаній, представники навчальних закладів, закладів розміщення, харчування, експерти у сфері туризму зі Львова та Одеси зібралися, аби обговорити шляхи розвитку туристичної галузі у Тернополі, яка є однією з найважливіших напрямків стратегічного розвитку міста.

«Основне завдання сьогодні – це донести інформацію мешканцям усієї України про Тернопіль та Тернопільщину в цілому, адже у нашого краю є великий туристичний потенціал, який вартий уваги, – зазначає міський голова Тернополя Сергій Надал. – Чимало сакральних пам’яток, замків, палаців та інших унікальних об’єктів архітектурної спадщини, якими славиться наша земля, знаходяться не у самому Тернополі, а на території області, тому сьогодні дуже важливим для нас є створити єдиний туристичний простір з сучасною інфраструктурою, який об’єднає Тернопіль, область та Україну в цілому».

Начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дайнека каже, що на форумі розглядаються різні аспекти розвитку туристичної галузі у Тернополі та напрацьовуються рекомендації щодо підвищення рівня туристичної привабливості краю та взаємодії усіх суб’єктів індустрії гостинності на Тернопільщині.

Триватиме форум до 17.00 год.

До слова, організували форум Тернопільська міська рада, громадська організація «Туристична Асоціація Тернопілля» та комунальне підприємство міської ради «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя».