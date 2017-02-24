У Тернополі “шістка” врізалася у “Шкоду” і зачепила “Land Rover”. ФОТО

24/02/2017 0
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23 лютого, близько опівночі, на вулиці Збаразькій трапилось ДТП без потерпілих.

Як повідомили у патрульній поліції, 27-річний водій ВАЗ 2106 не вибрав безпечної швидкості і не дотримався безпечної дистанції, здійснив наїзд на автомобіль Skoda Octavia, який надав перевагу в русі транспортному засобу комунальної служби. Жигуль відкинуло і він зачепив Land Rover, який був припаркований неподалік. Останній механічних ушкоджень не отримав.

«Очевидно було, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння, але від освідування він відмовився, тим самим підтвердив свою вину», – розповідає інспектор патрульної поліції.

На правопорушника патрульні склали 2 протоколи за ст.124 (ДТП) та 130 (Керування у стані сп’яніння), а також винесли постанову за ч.3 ст.126 (Керування без відповідних документів).

 

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