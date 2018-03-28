У Тернополі розгоряється скандал через танці “афіцеров” під Газманова. ВІДЕО

28/03/2018 Розмір тексту:

В одному з тернопільських розважальних закладів представники силового відомства замовили пісню, в якій прославляється “гідність та честь” російських офіцерів, й витанцьовували під неї зі своїми супутницями.

Про це пише інтернет-видання Політерно з посиланням на очевидців подій, котрі надавши відповідне відео.

Свідки розповідають, що російськими піснями справа у той вечір не обмежилась: були і бійки, і розбірки на вулиці, і з’ясування відносин з лайкою і нецензурщиною – увесь набір справжніх любителів російської культури.

У коментарях читачі висловлюють обурення і зазначають, що вина лежить і на адміністрації завладу, в якому “крутять” такі пісні.

Нагадаємо, що у Тернополі ще у 2016 році заборонили транслювати у громадських місцях російську музику. Зокрема, до списку заборонених виконавців потрапив і виконавець згаданої пісні Газманов.

Наразі невідомо, співробітники якого саме із силових відомств фігурують у відео. Жодне з них поки не прокоментувало ситуацію.