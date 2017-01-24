У Тернополі п’яний чолов’яга виламав двері дитсадка і заснув солодким сном

24/01/2017 1
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Патрульні оштрафували нетверезого громадянина, який заснув у дитячому садку.

«У приміщення дитячого садка заліз невідомий, виламавши двері, та заснув всередині», – такий виклик отримали патрульні поліцейські 23 січня, близько опівночі.
Приїхавши на місце події, на вулицю Богдана Лепкого, інспекторів зустрів охоронець дошкільного закладу і вказав на правопорушника.

На запитання інспекторів невідомий не зміг пояснити як він опинився тут. Громадянин знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Результат освідування у медичному закладі становив 2,97 проміле. А це майже у 15 разів перевищувало допустиму норму.

На правопорушника патрульні склали відповідні адмінматеріали.

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Коментарі (1)

Правдивий

24/01/2017

Хотілося уточнити. Журналіст погано володіє інформацією. Насправді дошкільний заклад охороняє охорона служба Роял Контракт. Затримали правопорушника саме працівники служби охорони Роял Контракт, та викликали працівників поліції !

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