У Тернополі подорожчало навчання у музичних та художній школах

21/09/2017 Розмір тексту:

Зросла батьківська плата за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Тернополя. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 21 вересня.

– Щорічно виконком приймає таке рішення за поданням директорів музичних шкіл та художньої школи, – пояснив Василь Кармазин, заступник начальника управління культури і мистецтв. – Приблизно на 50% піднімається батьківська плата порівняно з минулим роком. Звільнені від батьківської плати: діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти батьків, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діти, батьки яких мають статус учасника бойових дій. Половину вартості оплачують найбільш талановиті діти та діти батьків-інвалідів. По батьківській платі надається лише одна пільга.

Зростання розміру батьківської плати зумовлене подорожчанням енергоносіїв та підвищення мінімальної зарплати. Так, за словами Владислава Стемковського, зараз вартість газу для бюджетних установ є дорожчою, ніж для комерційних. Коли встановлювали розмір оплати у вересні минулого року, то мінімальна зарплата була 1600 гривень, а тепер вона становить – 3200.

Відповідно до прийнятого рішення, з першого вересня цього року батьківська плата в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах «Тернопільська музична школа №1 імені В. Барвінського» і «Тернопільська музична школа №2 ім. М. Вербицького» встановлена у таких розмірах: фортепіано, гітара, синтезатор – 255 гривень; баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон, віолончель, контрабас – 143; скрипка – 165; домра – 105; саксофон – 210 гривень; духові інструменти – 165; ударні інструменти – 180; академічний спів – 195 гривень; електроінструменти – 225; вокально-хорове відділення – 150; естрадний спів – 255 гривень. У закладі «Тернопільська художня школа ім. М. Бойчука» навчання на відділах „Образотворче мистецтво” та „Художнє оздоблення текстильних виробів” коштуватиме 180 гривень.

Ольга Трач

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