У Тернополі оштрафували чоловіка, який лежав на сходах крамниці
08/12/2017 0
Розмір тексту:
6 грудня, близько 15-ї години, заявниця повідомила патрульним, що на сходах магазину на вулиці Шептицького лежить чоловік, ймовірно, напідпитку.
Коли інспектори прибули за викликом, помітили 43-річного чоловіка, який лаявся, чіплявся до перехожих, погрожував патрульним. Охоронці порядку затримали його і доставили до відділку поліції.
На нього склали 3 протоколи: за ст.173 (дрібне хуліганство), ст.178 (поява в громадському місці у нетверезому вигляді), ст.185 (злісна непокора працівнику поліції) КУпАП, повідомляють у патрульній поліції.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Пила і палила, а поруч сиділа 5-річна дитина, – поведінка тернополянки вразила навіть патрульних
- На Тернопільщині молодого чоловіка задушив… млин
- На майдані Волі автомобіль наїхав на чоловіка
- На території тернопільського підприємства знайшли понад 2000 літрів “лівого” спирту. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...