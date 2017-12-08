У Тернополі оштрафували чоловіка, який лежав на сходах крамниці

08/12/2017 0
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6 грудня, близько 15-ї години, заявниця повідомила патрульним, що на сходах магазину на вулиці Шептицького лежить чоловік, ймовірно, напідпитку.

Коли інспектори прибули за викликом, помітили 43-річного чоловіка, який лаявся, чіплявся до перехожих, погрожував патрульним. Охоронці порядку затримали його і доставили до відділку поліції.

На нього склали 3 протоколи: за ст.173 (дрібне хуліганство), ст.178 (поява в громадському місці у нетверезому вигляді), ст.185 (злісна непокора працівнику поліції) КУпАП, повідомляють у патрульній поліції.

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