У Тернополі оштрафували чоловіка, який лежав на сходах крамниці

08/12/2017 Розмір тексту:

6 грудня, близько 15-ї години, заявниця повідомила патрульним, що на сходах магазину на вулиці Шептицького лежить чоловік, ймовірно, напідпитку.

Коли інспектори прибули за викликом, помітили 43-річного чоловіка, який лаявся, чіплявся до перехожих, погрожував патрульним. Охоронці порядку затримали його і доставили до відділку поліції.