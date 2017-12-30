У Тернополі очікують навалу… Санта-Клаусів

30/12/2017 Розмір тексту:

Тридцятого грудня в Тернополі відбудеться костюмований новорічний забіг. Жителям краю пропонують приєднуватися. Стартує забіг о 9:30 на набережній Тернопільського ставу. Щоб взяти участь, потрібно попередньо зареєструватися.

Нагадаємо, суботні забіги вже стали у Тернополі традицією. Приєднуються до пробіжки люди різних вікових категорій. Особливістю новорічного забігу стануть святкові костюми спортсменів. Усі учасники забігу обіцяють одягнути костюми Діда Мороза.

«Це буде оригінальний забіг. Ми заохочуємо учасників одягнути костюми Дідів Морозів. Відтак ми сподіваємося, що забіг перетвориться на так звану навалу Санта Клаусів. Тож запрошуємо тернополян і гостей міста приєднуватися до цього забігу. Це буде хорошим стартом для того, щоб вести здоровий спосіб життя у Новому році», – відзначив координатор «Різдвяного забігу» Михайло Онишків.

Усім учасникам обіцяють новорічного забігу обіцяють подарунки.

Софія Романськ