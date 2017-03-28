У Тернополі “на гарячому” спіймали злодіїв

28/03/2017 Розмір тексту:

Виклик про те, що невідомі особи проникли до будинку на вулиці Гайовій, патрульні поліцейські отримали близько 23-ї години ночі, 27 березня.

Полісмени оперативно прибули на місце події. Підійшовши до будівлі, вони побачили всередині 2-х чоловіків та оперативно затримали їх. Невідомі залізли до будинку, розбивши вікно. Ймовірно, вони намагалися вкрасти газовий котел, щоб потім здати його на металобрухт.