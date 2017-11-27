У Тернополі можна буде їздити із швидкістю не більше 50 км/год

27/11/2017 Розмір тексту:

Постанову уряду про обмеження максимальної швидкості руху автівок у містах з 60 до 50 км/год опублікували в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» у суботу 25 листопада. Зміни набудуть чинності з початку наступного року.

Так, вже з 1 січня 2018-го водіям буде дозволено рухатися у містах зі швидкістю до 50 км/год (наразі можна до 60 км/год), повідомляє Захід.нет.

«На сьогодні в переважній більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км/год, а в особливих пунктах – 30 км/год. Таким чином прийняття акта дозволить наблизити національне законодавство до законодавства Європейського Союзу», – йдеться у поясненні до постанови.

Нагадаємо, це обмеження уряд схвалив на своєму засіданні 10 листопада. Того ж дня Кабмін також ухвалив рішення, згідно з яким отримане вперше посвідчення водія буде чинним тільки впродовж двох років.