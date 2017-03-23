У Тернополі може з’явитися штучний пляж

23/03/2017 Розмір тексту:

Одне з улюблених місць відпочинку тернополян улітку – Дальній пляж. Його вже розпочали готувати до літнього сезону.

«Традиційна зона для купання і відпочинку поблизу Тернопільського ставу – Дальній пляж. На даний час ми розробляємо проект його розширення і покращення. Думаю, що відтепер на пляжі буде значно цікавіше, ніж минулі роки. Крім цього, до нас звернувся підприємець, який хоче зробити штучний пляж. Це буде виглядати так: величезна територія пляжу (включно з водою-прим.авт) буде закрита понтонами (плаваюча конструкція, що служить для підтримки важких речей – прим.авт. Там можна буде плавати і відпочивати. Але ця ідея лише обговорюється» – розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради Олег Соколовський.

Створення інших зон для засмагання і плавання недоцільне, так як,адже Дальній пляж може прийняти велику кількість відпочиваючих, достатньо лишень додати певні «родзинки».

Щодо улюбленого багатьма дикого пляжу «Циганка», то тут пан Соколовський закликає бути надзвичайно обережними, адже саме біля «Циганки» щорічно тоне найбільша кількість людей!

«По-перше, це рекреаційна зона, тут ідеальне місце для прогулянок. Такий собі європейський елемент культурного відпочинку. Зона для купання там необлаштована, про що свідчать і таблиці із забороною. Хоча ми розглядаємо це питання зараз із санстанцією. Але, окрім цього там є проблеми із влаштуванням дна», – додає Олег Соколовський.

Нагадаємо, що скоро Тернопільський став патрулюватиме муніципальна поліція. Вони не лише боротимуться з браконьєрами, але й оперативно реагуватимуть на факт утоплення людини.

Джерело: beztaby.te.ua