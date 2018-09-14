У Тернополі ловлять наркоманів просто на вулицях. ФОТО

14/09/2018 Розмір тексту:

Охоронці правопорядку, впродовж вечора 13 вересня виявили двох осіб, у яких під час поверхневої перевірки були знайдені речовини, що схожі на наркотичні. Про це повідомляють у патрульній поліції.

Близько 18–ї години, поблизу вулиці М. Кривоноса, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши патрульних, різко пришвидшив хід та змінив напрямок руху. Під час спілкування з 25 – річним громадянином, було помітно, що він нервується. Інспектори, провівши поверхневу перевірку, виявили у нього згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, походження якої він пояснити не міг.

Також, близько 23 – ї години, під час патрулювання вулиці Дорошенка, увагу поліцейських привернув молодий чоловік, у якого під час поверхневої перевірки, згідно діючого законодавства, було виявлено згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

В обох випадках на місце події була викликана слідчо – оперативна група для встановлення всiх деталей справ.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).