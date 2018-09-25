У Тернополі Гройсман, незадоволений тіньовими схемами, пригрозив забудовникам перевірками податківців

25/09/2018 Розмір тексту:

Проведенні фіскальних перевірок будівельних компаній на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а також чіткого виконання законодавства про працю, ініціює Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Про це він сказав під час виступу на форумі представників органів місцевого самоуправління «День діалогу з владою» у Тернополі.

Спілкуючись з міськими головами, Володимир Гройсман наголосив, що сьогодні в будівельній галузі проглядається погана тенденція, коли будуються тисячі квадратних метрів житла, при цьому не будуються об’єкти соціальної інфраструктури – садочки, школи, а також неналежним чином сплачуються податки. Нерідкими є випадки тіньової зайнятості на будівництвах, наголосив Глава Уряду.

«Буде доручення ДФС почати тотальні перевірки забудовників – на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів», – сказав Володимир Гройсман.