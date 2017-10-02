У Тернополі будуть судити лікарку, яка взяла три тисячі гривень за пологи

02/10/2017 Розмір тексту:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному щодо завідувача відділенням однієї з міських лікарень Тернополя за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України, скеровано до суду.

Під час досудового розслідування було встановлено: доцент кафедри, маючи право брати участь у лікувально-діагностичній роботі, провела операцію кесарського розтину одній з пацієнток пологового будинку. Проте, коли до медика прийшов чоловік пацієнтки, аби дізнатися про стан дружини, лікар вирішила, що їй належиться винагорода за виконану роботу і зажадала три тисячі гривень. Гроші мали бути передані до моменту виписки породіллі.

Під час отримання неправомірної вигоди зловмисницю було викрито. Яким буде покарання для медика – визначить суд. За інкримінований їй злочин законодавець передбачив як штрафні санкції – від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, так і громадські роботи, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.