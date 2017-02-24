У Тернополі біля школи збоченець приставав до дітей

24/02/2017 Розмір тексту:

Образливі чіпляння і хуліганські дії – саме таку правову оцінку дають правоохоронці діям невідомого тернополянина, який “допомагав” малолітнім.

За словами Петра Тиховича, начальника відділу ювенальної превенції, до них надійшли заяви від двох мешканок обласного центру. Жінки скаржилися, що поблизу школи №22 чоловік приставав до їхніх доньок – 2007 та 2009 років народження.

Як стало відомо, 21 лютого дівчата поверталися зі школи. Одна з них послизнулася і впала. Поруч проходив чоловік. Він допоміг школярці піднятися і паралельно засунув руки під одяг до сідниць. Ці самі дії перехожий зробив і з її подругою, а потім застеріг, щоб нікому не розповідали та пішов.

Дівчатка про випадок поскаржилися батькам. На жаль, діти не пам’ятають, як виглядає “помічник”.

Правоохоронці розшукують невідомого і звертаються до батьків, аби вони постійно нагадували дітям про небезпеку, яку можуть нести сторонні особи: не спілкуватися з невідомими, не брати подарунки та солодощі.