У Тернопільському апеляційному суді завершили розгляд справи скандального “Доктора Пі”

Шахрая засуджено до 8 років позбавлення волі, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу Тернопільського апеляційного суду, де розглядалась апеляційна скарга Слюсарчука.

“Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області частково задовольнила апеляційні скарги Слюсарчука А.Т. та його захисників на вирок Сихівського районного суду м. Львова. Цим вироком Слюсарчука А.Т. визнано винуватим за ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, у великих розмірах), ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів) та засуджено до 8 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.

Водночас не повідомляється, які ж конкретно апеляційні скарги адвокатів Слюсарчука було задоволено.

Натомість, у повідомленні прес-служби апеляційного суду йдеться про те, що повний текст ухвали буде проголошено 12 грудня цього року.

Як повідомляло агентство, вже майже рік в Апеляційному суді Тернопільської області відбувається розгляд скарги Слюсарчука, який вимагає зняти з нього усі обвинувачення і планує продовжувати свою діяльність, проте на жодному засідання не з’являвся. Інтереси Слюсарчука щораз представляє ціла делегація адвокатів та помічників.

“Доктора Пі” заарештували 14 листопада 2011 року за звинуваченням у підробленні документів і шахрайстві, які давали йому можливість лікувати та оперувати пацієнтів. При цому деякі операції закінчилися смертю останніх.

Влітку минулого року Володимирецький районний суд Рівненщини, де він відбував покарання, відпустив його на волю за так званим “законом Савченко”, згідно з яким день у слідчому ізоляторі, де він провів більше двох років, зарахували за два.

Тому вважається, що Слюсарчук відсидів сім років, решту терміну відбуває умовно. Вищий спеціалізований суд України розглянув касаційну скаргу адвокатів на вирок Слюсарчуку, скасував рішення апеляційної інстанції і скерував кримінальне провадження на повторний розгляд.