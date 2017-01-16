У тернопільській маршрутці помер пенсіонер

16/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі вдень 14 січня в громадському транспорті помер чоловік. Причини наразі встановлюють.

Трапився прикрий інцидент на зупинці громадського транспорту на вулиці Микулинецькій, повідомляє сайт Терен. Чоловіку був 61 рік.

На місце події відразу викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. Причину смерті наразі встановлюють. Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції Тернополя.