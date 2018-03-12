У Теребовлі завершують капремонт військового містечка. ФОТО

12/03/2018 Розмір тексту:

Історичні будівлі казарм у місті Теребовля на Тернопільщині в цьому році використовуватимуться військовими за призначенням. Розпочатий у 2016 році процес капітального ремонту споруд військового містечка вже на фінішній прямій.

Територія військової частини у Теребовлі не використовувалась за призначенням 14 років. У 2004 році підрозділ, який тут розміщувався, було передислоковано до іншого місця. У 2016 році керівництвом держави було прийнято рішення про відновлення функціонування військового об’єкту та переобладнання казарменого фонду для проживання особового складу. За планами оборонного відомства сюди заселяться військовослужбовці однієї з артилерійських бригад.

Відтак, солдатська казарма вже стала гуртожитком, де військовослужбовці будуть розміщуватись не у загальному приміщенні, а житимуть в кубриках по 3-4 чоловіка.

На проведення ремонтних робіт з бюджету Міністерства оборони України були завчасно виділені кошти, проведено відкриті тендерні процедури за системою «Prozorro».

Станом на 1 січня 2018 року використано кошти у сумі близько 12,3 мільйонів гривень. У цьому році на цей об’єкт передбачено видатки у сумі майже 1,5 мільйонів гривень.

За два роки активних робіт на об’єкті зроблено чимало. Фактично, від старовинної будівлі оригінальними залишились лише стіни. Усе решта — нове. Зокрема, на контрольно-пропускному пункті вставлено енергозберігаючі вікна, замінено електропроводку, нанесено нову штукатурку та укладено нову підлогу.

У казармі встановлено нове покриття даху, а в середині вже проведено внутрішні штукатурні та облицювальні роботи, змонтовано підлогу, утеплено та оздоблено фасад. Виконано монтаж елементів каналізації, теплових магістралей, водопровідних труб, вентиляції. У душових кімнатах, вбиральнях та кухонних блоках інстальовано сантехніку та вентиляційну мережу. В казармі замінено електричну проводку. Крім цього, у містечку вже збудована нова сучасна твердопаливна котельня.

Варто відзначити, що крім ресурсів держави, до розбудови інфраструктури реконструйованого об’єкту долучились й органи місцевого самоврядування та підприємці. Зокрема, за рахунок підприємців-доброчинців було встановлено парканну сітку, протяжністю у понад 800 метрів навколо периметру військового містечка та здійснено електрифікацію об’єкту.

Станом на початок 2018 року виконання будівельних робіт на об’єкті складає 95 відсотків. Про це свідчать відповідні акти виконаних робіт. Зараз фактично будівельники чекають, поки зійде сніг, щоби завершити облаштування прибудинкових територій та під’їзних шляхів до будівель. Остаточне завершення робіт на об’єкті заплановано до кінця березня цього року.

Джерело: Міністерство оборони України