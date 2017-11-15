У «серці» Вишнівця з’явиться оновлений сквер. ФОТО

Як розповідає голова громади Володимир Кравець, на реконструкцію цієї відпочинкової території було виділено близько 2 мільйонів гривень. Профінансували виконання відповідних робіт спільним коштом: за рахунок громади та місцевих меценатів.

– Раніше тут вже проводились роботи, люди намагались осучаснити сквер, однак, так і не вдалось привести його до належного вигляду. Зараз ми хочемо створити красиву відпочинкову зону, щоб центральна частина була привабливою не лише для місцевих жителів, а й для приїжджих туристів. На разі тут вже зробили близько трьохсот метрів тротуару по один бік скверу. Також на ділянці облаштовують ярусний фонтан, вода в якому тектиме каскадами. Ввечері водограй особливо гарно виглядатиме, адже він буде з під світкою. Крім того, тут постелять газон, висадять низькорослі деревця, встановлять лавочки та вуличне освітлення, – розповідає голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

Планують урочисто відкрити сквер вже в наступному, 2018 році.