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У Почаєві розтрощив собі голову 24-річний уродженець Львівщини
19/09/2017 0
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В хірургічне відділення з ушкодженнями та відкритою черепно-мозковою травмою потрапив уродженець Бродівського району Львівської області, 1993 року народження. Про це на лінію “102” повідомив лікар Почаївської райлікарні.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
За попередніми даними, він, керуючи мопедом марки “Альфа-110″, рухався Почаєвом і виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті зіткнувся з автомобілем Samand.
У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик, повідомляють у поліції.
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