У Почаєві розтрощив собі голову 24-річний уродженець Львівщини

19/09/2017 Розмір тексту:

В хірургічне відділення з ушкодженнями та відкритою черепно-мозковою травмою потрапив уродженець Бродівського району Львівської області, 1993 року народження. Про це на лінію “102” повідомив лікар Почаївської райлікарні.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

За попередніми даними, він, керуючи мопедом марки “Альфа-110″, рухався Почаєвом і виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті зіткнувся з автомобілем Samand.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик, повідомляють у поліції.