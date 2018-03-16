У парку Топільче якісь нелюди зламали десяток молодих дерев. ФОТО

16/03/2018 0
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У парку “Топільче” в Тернополі хтось понищив 10 катальп.

Про це повідомили у “Фейсбуці”.

– Тернопіль-місто биків і поломаних дерев, – пише автор світлини у соцмережі.

Обурені тернополяни коментують допис, не підбираючи слів.

– Невже самому не приємно, коли ти ідеш і поруч гарні зелені деревця. І кому рука могла піднятись таке зробити. Дуже жаль, що є такі люди, – коментує Tetjana Guculjak.

Нагадаємо, що загалом на алеї протяжністю 1450 метрів росте 169 катальп. 13 жовтня відбувся третій етап висаджування катальпової алеї у парку “Топільче”, під час якого висадити 45 дерев та зафіксували рекорд найдовшої катальпової алеї у Тернополі та Україні протяжністю півтора кілометра.

Джерело: Тернополяни

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