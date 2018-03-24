У неділю вулицями Тернополя пройде загальноміська Хресна дорога
24/03/2018 0
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25 березня о 16-й годині центральними вулицями Тернополя пройде загальноміська Хресна дорога, присвячена молитвам за мир та спокій в Україні.
Очолить ходу Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Кир Вacилiй Сeмeнюк.
Цьогоріч віряни вирушать від Архикатедрального Собору вздовж вулиці Руської до Театрального майдану та вулицею Листопадовою повернуться до храму.
До спільної молитви священнослужителі Греко-Католицької церкви запрошують усіх християн, незалежно від конфесії.
До слова, того ж дня о 15.00. у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія.
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