У Кременецькому районі горів будинок

05/12/2017 Розмір тексту:

3 грудня о 14:33 виникла пожежа житлового будинку у селі Кімната Кременецького району.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 6 м.кв., пошкоджено меблі, міжкімнатні двері та 2 вікна.

Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлю, повідомляють в Управлінні ДСНС.