У Кременецькому районі горів будинок
05/12/2017 0
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3 грудня о 14:33 виникла пожежа житлового будинку у селі Кімната Кременецького району.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 6 м.кв., пошкоджено меблі, міжкімнатні двері та 2 вікна.
Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлю, повідомляють в Управлінні ДСНС.
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