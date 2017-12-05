У Кременецькому районі горів будинок

05/12/2017 0
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3 грудня о 14:33 виникла пожежа житлового будинку у селі Кімната Кременецького району.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 6 м.кв., пошкоджено меблі, міжкімнатні двері та 2 вікна.

Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлю, повідомляють в Управлінні ДСНС.

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