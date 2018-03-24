У Козівському районі чоловік дві доби коїв протиправне

23/03/2018 0
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Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Козівського відділу поліції жителю селу Конюхи. Впродовж двох діб чоловік коїв протиправне. 

Поліцейські довели причетність підозрюваного до серії злочинів. Спершу в ніч на 22 березня, на одній із вулиць районного центру житель краю викрав сміттєвий бак. Вже вранці чоловік пішов до місцевої крамниці за алкоголем. Грошей не мав, тож вирішив поцупити з прилавку пляшку дороговартісного лікеру.

Працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника та завадили йому реалізувати викрадене.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.

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