У Козівському районі чоловік дві доби коїв протиправне

23/03/2018 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Козівського відділу поліції жителю селу Конюхи. Впродовж двох діб чоловік коїв протиправне.

Поліцейські довели причетність підозрюваного до серії злочинів. Спершу в ніч на 22 березня, на одній із вулиць районного центру житель краю викрав сміттєвий бак. Вже вранці чоловік пішов до місцевої крамниці за алкоголем. Грошей не мав, тож вирішив поцупити з прилавку пляшку дороговартісного лікеру.

Працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника та завадили йому реалізувати викрадене.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.