У Козівському районі чоловік дві доби коїв протиправне
23/03/2018 0
Розмір тексту:
Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Козівського відділу поліції жителю селу Конюхи. Впродовж двох діб чоловік коїв протиправне.
Поліцейські довели причетність підозрюваного до серії злочинів. Спершу в ніч на 22 березня, на одній із вулиць районного центру житель краю викрав сміттєвий бак. Вже вранці чоловік пішов до місцевої крамниці за алкоголем. Грошей не мав, тож вирішив поцупити з прилавку пляшку дороговартісного лікеру.
Працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника та завадили йому реалізувати викрадене.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- За “золото” на паралімпійських іграх тернополянин Тарас Радь отримав від держави понад три мільйони гривень. ФОТО
- Аграрії Тернопільщини готові продовжувати протестні акції
- У Козівському районі чоловік дві доби коїв протиправне
- В Тернополі чоловік з пістолетом спав просто на снігу. ФОТО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...