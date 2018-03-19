У якоїсь фізичної особи конфіскували спирт, з якого можна було б виготовити майже 12000 пляшок горілки

19/03/2018 Розмір тексту:

Понад 2,4 тисячі літрів спирту, орієнтовною вартістю 650 тисяч гривень одна з фізичних осіб перевозила наприкінці 2017 року без будь-яких дозвільних документів. Тоді співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області вилучили цю кількість спирту з незаконного обігу.

У відділі організації роботи головного управління ДФС в області нагадали: законодавство передбачає, що виробництво спирту та його реалізацію можуть здійснювати тільки державні підприємства, а транспортування – лише з відома органу державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення. Тож днями суд прийняв рішення про конфіскацію вказаного спирту у власність держави, повідомляє Урядовий кур’єр.

Співробітники фіскальної служби порахували, що в разі потрапляння цієї партії спирту в підпільне виробництво, його було б достатньо для виготовлення майже 12 тисяч пляшок горілки, а збитки бюджету від несплати податків склали б понад 350 тисяч гривень.