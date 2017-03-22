У двох тернопільських лікарнях встановили “офіційні” тарифи

22/03/2017 Розмір тексту:

Тарифи на платні медичні послуги встановили для двох комунальних підприємств міської ради: “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр” і «Тернопільська міська лікарня №3». Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

– Для цих двох закладів запропоновано і прийнято сьогодні вартість медичних послуг згідно із законодавством для надання медичної допомоги з комерційною метою, – пояснив Ростислав Левчук, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради. – Це не виходить за рамки законодавства, перелік платних послуг є у Постанові Кабміну. Ми нічого не віднімали, і не додавали. Хочу наголосити, що ці заклади будуть обслуговувати приписне населення Тернополя безкоштовно, а решта, хто буде звертатися будуть опиратися на тарифи, які затвердив виконком. Вартість послуг розраховувалася із фактичних видатків закладів охорони здоров’я і зарплати працівників.

Постанова Кабміну щодо переліку платних медичних послуг була прийнята у середині 2000-х. Та оскільки комунальні підприємства створені не так давно, то треба було для них встановити вартість платних послуг. Врегулювати це питання має відповідний закон. Але через суперечки між керівниками Міністерства охорони здоров’я та Комітету з питань охорони здоров’я ВРУ його досі не прийняли. Тому органи місцевого самоврядування змушені приймати рішення на своєму рівні.

– Це дасть можливість організувати роботу медичних комунальних підприємств і забезпечить їхнє нормальне фінансування, насамперед зарплату і нарахування на неї, оскільки недофінансування медичної галузі у цьому році доволі значне, – говорить Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Щоб зберегти рівень забезпечення медичними послугами мешканців, ми перетворили установи у комунальні підприємства. Вони більш гнучкі і можуть зберегтися, як профільні заклади в умовах медичної реформи. І для їхньої діяльності треба затвердити тарифи надання медичних послуг. Це не збільшення і не зменшення, а встановлення тарифу. КП не мали встановлених тарифів, наприклад, на профілактичні огляди, які ми повністю перевели на третю лікарню, щоб підсилити цей заклад. Наша мета – зберегти заклади у незрозумілих умовах, коли у державі ще не розібралися з госпітальними округами. А може статися так, що у Тернополя взагалі заберуть медичні заклади, тоді у нас залишаться структури, які будуть забезпечувати надання медичних послуг жителям.

Ольга Трач

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