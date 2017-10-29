«У Бога все вчасно», – Олександр Смик відзначив 60-річний ювілей

29/10/2017 Розмір тексту:

Тернопільський поет, бард і драматург Олександр Смик відсвяткував 60-тиліття в обласній філармонії. Він представив нову книжку «Для Бога все вчасно» й репрезентував власні пісенні твори.

Також під час святкування транслювали відеокліпи відомих співаків із текстами Олександра Смика.

Святковий вечір відбувся в обласній філармонії. Приєдналися до святкування всі охочі, серед яких – колеги Олександра Смика, місцеві поети, письменники, музиканти, активна громадськість, представники влади. У програмі не було заплановано пафосних вітань зі сцени. Натомість лунали пісні й поезія самого ювіляра, а також його друзів – відомих артистів української естради.

Родзинкою святкування стала презентація поетичної збірки Олександра Смика «Для Бога все вчасно». «У Бога дійсно все вчасно, особливо для тих, хто вміє чекати. Як каже Святе Письмо, «для всього свій час, і година своя в кожній справі під небом. Проте всім нам необхідне вміння чекати», – відзначив ювіляр Олександр Смик.

Нагадаємо, Олександр Смик – автор кількох десятків поетичних збірок, а також музичних альбомів.

Софія Романська