Троє мешканців Тернопільщини під покровом ночі вийшли на “справу”. ФОТО

20/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині затримали трьох браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби на території заповідника.

Про це на сторінці у Facebook повідомляють активісти громадської організації “Скеля”, передає ternopil.te.ua.

Порушниками виявилися троє чоловіків, жителі села Скоморохи Бучацького району.

У них виявлено автомобіль марки “ВАЗ-2109” червоного кольору, поплавну сітку ручної роботи та резиновий човен.

Знаряддя вчинення правопорушення вилучені, на чоловіків складено адміністративні протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.