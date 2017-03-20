Троє мешканців Тернопільщини під покровом ночі вийшли на “справу”. ФОТО
20/03/2017 0
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На Тернопільщині затримали трьох браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби на території заповідника.
Про це на сторінці у Facebook повідомляють активісти громадської організації “Скеля”, передає ternopil.te.ua.
Порушниками виявилися троє чоловіків, жителі села Скоморохи Бучацького району.
У них виявлено автомобіль марки “ВАЗ-2109” червоного кольору, поплавну сітку ручної роботи та резиновий човен.
Знаряддя вчинення правопорушення вилучені, на чоловіків складено адміністративні протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.
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