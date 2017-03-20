Троє мешканців Тернопільщини під покровом ночі вийшли на “справу”. ФОТО

20/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

На Тернопільщині затримали трьох браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби на території заповідника.

Про це на сторінці у Facebook повідомляють активісти громадської організації “Скеля”, передає ternopil.te.ua.

Порушниками виявилися троє чоловіків, жителі села Скоморохи Бучацького району.

У них виявлено автомобіль марки “ВАЗ-2109” червоного кольору, поплавну сітку ручної роботи та резиновий човен.

Знаряддя вчинення правопорушення вилучені, на чоловіків складено адміністративні протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,327 / 9.5m