Тернополяни стають на захист чотириногих циркачів

19/11/2017 Розмір тексту:

Жителі обласного центру підписують петицію на сайті міської ради щодо заборони експлуатації звірів у пересувних цирках. Наразі петиція зібрала до двох сотень голосів, але для розгляду питання на сесії потрібно не менше трьохсот підписів.

«Я не можу зрозуміти, як таке можуть дозволяти. Спокійно дивитися на тварин, яких експлуатують у пересувних цирках, неможливо. Вони дуже занедбані і видно, що знесилені. У багатьох європейських країнах це вже давно заборонено. Сподіваюся, що ми також колись до того дійдемо. Я, наприклад, не хочу, щоб мої діти дивилися і насолоджувалися, коли таким чином знущаються над тваринами. Тому я вирішала підтримати петицію своїм підписом, щоб такі цирки були заборонені принаймні у нашому місті, а інші міста нехай беруть приклад зі свідомих людей», – каже тернополянка Ілона Зварич.

Нагадаємо, до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» внесли зміни ще у квітні 2015-го року. Нововведення передбачали заборону експлуатації тварин у пересувних цирках. Проте дозволи на роботу таких цирків видають органи місцевого самоврядування.

Софія Романська