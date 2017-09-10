Тернополяни боргують за опалення і гарячу воду астрономічну суму

10/09/2017 Розмір тексту:

Понад 34 млн.грн. становить заборгованість тернополян перед «Тернопільміськтеплокомуненерго» за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Через це підприємство не може розрахуватися за спожитий газ з НАК «Нафтогазом Україна» а відтак і надавати населенню послуги з гарячого водопостачання, повідомляє прес-служба міської ради.

Тернопіль – одне з небагатьох міст, яке подавало гарячу воду населенню впродовж травня-липня. Також через велику заборгованість підприємство не мало встановленого ліміту газу від НАК «Нафтогазу Україна» у серпні та вересні. У випадку ж, якщо підприємство буде брати газ з систем без ліміту, то його ціна буде вдвічі більшою.

«Тернопільміськтеплокомуненерго» працює над вирішенням питання з отриманням ліміту за газ та одночасно просить населення розрахуватися за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, щоб якнайшвидше включити гаряче водопостачання у домівках тернополян.