У Тернополі запрацювала Інтерактивна карта реєстру комунального майна

22/09/2017 Розмір тексту:

Міський голова Сергій Надал, координатор Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі Василь Томчишин та директорка «MagneticOne Municipal Technologie» Катерина Бігняк презентували Інтерактивну карту реєстру комунального майна.

Це один з сервісів для підвищення відкритості влади та зручності користування тернополян на основі відкритих даних, повідомляють у міській раді.

«Прозорість та відкритість – одні з ключових пріоритетів у діяльності Тернопільської міської ради. Сьогодні у місті функціонує безліч електронних сервісів, зокрема відкритий бюджет, відкрите місто, електронні петиції, громадський бюджет тощо, – розповідає очільник Тернополя. – Ще одним інструментом для відкритості та прозорості стане інтерактивна карта комунального майна на основі відкритих даних, яка дозволить будь-якому користувачу знайти інформацію про усе комунальне майно, яке перебуває у власності громади, побачити, ким орендується, яка площа приміщення і т.д.».

Інтерактивна карта доступна на сайті Тернопільської міської ради у розділі «Реєстр комунального майна» (http://rada.te.ua/mapa_mista/).