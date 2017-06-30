Тернополянам пропонують переглянути фільми просто неба

30/06/2017 0
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У Тернополі стартував кінотеатр просто неба. Цими днями на Єлисейських полях в обласному центрі у рамках проекту «Кіновулиця» переглядали українські і зарубіжні фільми. Чимало тернополян із захопленням сприйняли такий вид відпочинку.

Перші фільми, які дивилися тернополяни просто неба: мелодрама «Лев», «Штольня». У програмі проекту – ще чимало українських і зарубіжних фільмів.

«Ми дуже раді цьому проекту. Перегляд перших фільмів дуже сподобався всім, хто прийшов. Дотепер у Файному місті нічого схожого не було, тому більшість тернополян такий пізнавально-романтичний вид відпочинку сприйняли із захопленням. Перегляд фільмів просто неба сповнений романтики і гарного настрою», – каже співорганізатор проекту Наталя Чорна.

До слова, кінотеатр просто неба – це територія  без алкоголю і цигарок.

Серед організаторів кінопоказу – творче об’єднання «Кінохвиля», Out Side, Arthouse Traffic.

Софія Романська

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