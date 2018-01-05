Тернополян запрошують на неймовірний Різдвяний концерт оркестру Національної гвардії України

05/01/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Усіх жителів міста Тернопіль запрошують на неймовірний концерт від військового оркестру 2 Галицької бригади Національної гвардії України та хору Dominus Храму Собору Івана Хрестителя зі Львова.

У концертній програмі Різдвяні колядки, твори української та зарубіжної музики.

Концерт відбудеться в Українському домі «Перемоги» за адресою бульвар Т. Шевченка, 27, 12 січня об 18.00.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Який новорічно-різдвяний празник для вас головний?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,304 / 10.44m