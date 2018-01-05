Тернополян запрошують на неймовірний Різдвяний концерт оркестру Національної гвардії України
05/01/2018 0
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Усіх жителів міста Тернопіль запрошують на неймовірний концерт від військового оркестру 2 Галицької бригади Національної гвардії України та хору Dominus Храму Собору Івана Хрестителя зі Львова.
У концертній програмі Різдвяні колядки, твори української та зарубіжної музики.
Концерт відбудеться в Українському домі «Перемоги» за адресою бульвар Т. Шевченка, 27, 12 січня об 18.00.
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