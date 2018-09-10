Тернополем пройде марш за права тварин
09/09/2018 0
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У неділю, 30 вересня, о 12:00 в Тернополі пройде марш за права тварин.
Хода стартуватиме з Театрального майдану і покликана привернути увагу громадськості до захисту тварин від знущань і жостокості.
“Світ не зміниться одномоментно, тому вже зараз Тернопіль, Україна та усі ми маємо зробити свій крок гуманності”, – зазначають організатори.
Вони також наголошують, що Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною і зоозахисною, але НЕ політичною акцією. Тому просять учасників утриматися від партійної символіки і лозунгів.
Організаторами маршу у Тернополі виступають БФ “Вірні Друзі” та Liudmyla Sha Chekhovska.
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