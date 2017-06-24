Тернопільським школярам радять ставати “синіми комірцями”

24/06/2017 Розмір тексту:

Серед безробітних краю переважає молодь з вищою освітою, – констатують в обласному центрі зайнятості. Чимало молодих людей виїжджає за кордон у пошуках кращої долі. Щоб уникнути цієї проблеми юним жителям краю радять обирати професію завчасно, ознайомившись перед цим з особливостями ринку праці регіону.

Фахівці обласного центру зайнятості реалізовують профорієнтаційні програми, за допомогою яких можна визначити унікальні професійні задатки учня, а також способи їхнього розвитку.

«Як показує досвід провідних європейських країн, профорієнтаційна робота має досить вагоме значення. Що найбільш важливо для випускника загальноосвітньої школи? Знати, до яких напрямків у нього найбільші задатки, а також змогти ці задатки якомога краще розвинути. Також важливо орієнтуватися в особливостях ринку праці: які професії зараз користуються попитом, а яких є надлишок. Тому ми вирішили долучитися до підвищення освітнього рівня підростаючого покоління, допомогти школярам вибрати професію. Також між обласними центром зайнятості та комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти укладено угоду про співпрацю. Це допомагає працевлаштовувати фахівців різних спеціальностей», – відзначає начальник відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Тетяна Білінська.

Жителям краю вкотре нагадують, що останнім часом більш затребувані робітничі професії. До слова, розмір зарплати у робітників часто вищий, ніж у спеціалістів.

Софія Романська