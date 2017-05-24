Тернопільським школярам показали реальне життя. ФОТО

23/05/2017 Розмір тексту:

У консультаційному центрі для школярів Тернопільського міськрайонного центру зайнятості для учнів 10 класу Тернопільського НВК «Школи-ліцею» №6 ім. Н. Яремчука відбувся урок реального трудового життя.

Школярі дізналися про послуги служби зайнятості учнівській молоді, про те, як правильно обрати фах, користуючись формулою «хочу-можу-треба», про помилки, які часто допускають випускники під час визначення майбутньої професійної діяльності, про реалії сучасного ринку праці.

”Зараз триває загальнонаціональна інформаційна кампанія з профорієнтації випускників шкіл, – зазначила заступник директора МРЦЗ Ольга Ясінська. – Ви маєте можливість визначитись із найбільш підходящою для вас професією, пройшовши безкоштовно, без попередньої підготовки, тестування на виявлення своїх нахилів та здібностей».

Активно та жваво діти гралися в ігри ”Яка професія най-най…”, ”Оптимісти та скептики”, ”Ланцюжок професій”.

Зацікавили юних відвідувачів й професії майбутнього: біоінженер, молекулярний дієтолог, сіті-фермер, будівельник “розумних доріг” та інші.

«Намагайтеся бути в курсі новинок та технологій, пізнавайте світ, розвивайтеся у професійній сфері, адже висококваліфіковані професіонали завжди матимуть достойну роботу!», – зауважила фахівець МРЦЗ Інна Лісовська.