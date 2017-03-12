Тернопільський біатлоніст у складі збірної приніс Україні “бронзу” Кубка світу

12/03/2017 Розмір тексту:

На 8 етапі Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті українці у змішаній естафеті показали третій результат, повідомляє Еспресо.TV.

За українську збірну бігли Ірина Варвинець, Ольга Абрамова, Сергій Семенов та Дмитро Підручний.

Наші спортсмени уникли штрафних кіл, використавши 6 додаткових патронів.

Додамо, що після останнього вогневого рубежу Підручний вів боротьбу за бронзову медаль з росіянином Євгеном Гаранічевим. Проте на фінішному колі українець продемонстрував хорошу швидкість, не тільки відірвавшись від переслідувача, а й скоротивши відставання від француза та німця.

1. Франція – 1:11.34,5 (0 штрафних кіл + 9 додаткових патронів)

2. Німеччина – відставання 11 сек. (0+10)

3. Україна – +27,1 (0+6)