Тернопільські таксисти перехотіли піднімати тарифи. Поки що…

29/03/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, у Тернополі почали поширюватися чутки щодо підвищення мінімального тарифу у таксі до 35-ти гривень. Проте в управлінні транспорту, комунікацій і зв’язку Тернопільської міської ради цю інформацію спростовують і запевняють, що поки що мінімальний тариф змінювати не планують. Акції протесту також наразі не анонсуються.

Про необхідність підвищення вартості тарифів у таксі заговорили представники профспілкового комітету таксистів Тернополя. Серед аргументів – рентабельність роботи.

«Для багатьох працювати з таким мінімальним тарифом абсолютно невигідно. Таксисти отримують збитки. Тариф у розмірі двадцяти п’яти гривень надто низький. В жодному обласному центрі немає таких низьких тарифів. Відтак таксисти мають бажання висловити свою думку щодо рентабельності їхньої роботи», – відзначив заступник голови профспілкового комітету таксистів Тернополя Руслан Переймибіда.

Однак, за інформацією служб таксі, наразі підвищувати мінімальний тариф ніхто не планує. Акцій протесту теж не передбачається. В управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради запевняють, що надалі тарифи у таксі залишаться на теперішньому рівні.