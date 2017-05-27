Тернопільські патрульні спіймали водія, “із ротової порожнини” якого відчувався різкий запах алкоголю

27/05/2017 Розмір тексту:

25 травня, близько 19-ї години на вулиці Об’їзній 23-річний водій, керуючи ВАЗ 2103, заїхав у відбійник. Після того, злякавшись відповідальності, громадянин почав втікати.

Екіпаж, що патрулював поруч, почав наздоганяти його. Інспекторам вдалося затримати правопорушника. Із ротової порожнини водія відчувався різкий запах алкоголю, пишуть на офіційній сторінці патрульної поліції. Патрульні поліцейські запропонували йому прости освідування на місці чи у медичному закладі, але він категорично відмовився.