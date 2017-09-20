Тернопільщина – у трійці лідерів за результатами ЗНО

19/09/2017 Розмір тексту:

Уже відомі рейтинги регіонів України щодо результатів ЗНО. Відтак Тернопільська область – у трійці лідерів. Наші абітурієнти показали найкращі результати в гуманітарних предметах, але знання точних наук виявилися недостатніми.

Тернопільщина посідає друге місце після Львівської за результатами ЗНО-2017.

«Наші абітурієнти справді показали добрі результати. Першою у рейтингу Львівська область, друге місце займає Тернопільщина, а третє Київська. Це означає, що наші абітурієнти показали досить добрі знання. Також гарні результати у випускників навчальних закладів Сумської, Черкаської, Донецької областей. Відомо, що для укладання рейтингу були використані результати ЗНО, отримані випускниками шкіл в 2017-му році. Проте ми б хотіли, щоб наші діти показали ще кращі знання з математики та інших точних наук. Звертаємо увагу педагогів саме на викладання цих предметів у школах», – каже начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

До слова, на останніх позиціях в рейтингу за результатами ЗНО-2017 Миколаївська, Чернівецька та Закарпатська області.

Софія Романська