Тернопільщина та Люблінське воєводство підписали Угоду про співпрацю (фото)

19/09/2018 Розмір тексту:

Цими днями делегація з Тернопільщини перебуває на ІІ Європейському тижні інновацій, який приходить у місті Люблін (Республіка Польща). Цьогорічний форум присвячений таким темам: біоінновації, економіка, медицина тощо. Відбуватимуться дебати й щодо ролі інновацій та крос-секторальних технологій.

Власне, у рамках ІІ Європейського тижня інновацій відбулося підписання Угоди про співпрацю між Люблінським воєводством, Тернопільською обласною державною адміністрацією та Тернопільською обласною радою. Завдяки цій Угоді буде можливість розвивати співробітництво та обмін досвідом за такими напрямами: європейська інтеграція, культура та охорона культурної спадщини; транспорт та транспортна інфраструктура; економічна співпраця та промоція підприємництва; охорона здоров’я; освіта, спорт та туризм; охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

Крім того, голова облдержадміністрації Степан Барна взяв участь у дебатах Люблінських воєводських міст та регіонів – відкрита зустріч. Очільник області презентував інвестиційно-привабливі галузі економіки краю, а також навів аргументи щодо вигідного інвестування, використовуючи об’єктивні переваги нашого регіону.

Нагадаємо, торік під час Європейського тижня інновацій відбулося підписання протоколу намірів про співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією, обласною радою та Люблінським воєводством. Цей протокол дозволяє налагодити співпрацю між областю та воєводством у сфері науки та в бізнесу.