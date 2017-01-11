Тернопіль отримав нового головного комунальника

11/01/2017 Розмір тексту:

Колишній заступник начальника управління ЖКГ Олег Соколовський став керівником даної галузі.

Його привітали із новою посадою на засіданні виконкому 11 січня, повідомляє Терен.

Нагадаємо, після снігового колапсу 13 листопада начальник управління пішов у відставку. Із того часу обов’язки виконував Олег Соколовський.

Задля виправлення ситуації в майбутньому для міста розробили «Дорожню карту утримання шляхо-мостового господарства Тернополя взимку», яка показує чіткий графік прибирання. Першим побажанням від мера новому керівнику управління було про підготовку міста до належного очищення від снігу у найближчі дні.