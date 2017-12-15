Тернопіль готується до новорічно-різдвяних свят

15/12/2017 Розмір тексту:

На Театральному майдані Тернополя кипить робота. Комунальники завершують вбирати ялинку, встановлюють шопку та облаштовують святкову ілюмінацію в центрі міста. Невдовзі на Театральному майдані запрацює «Файне зимове містечко» і ковзанка.

Нагадаємо, центральна ялинка міста засяє 19-го грудня, на Свято Миколая. Її висота – 18,5 м, прикраси традиційні. Тернополяни можуть почепити на ялинку власні іграшки. «Мені подобається наша ялинка. Вона кожного року дуже красива. Проте хочеться, щоб Новорічна красуня була ще й стильною і яскравою. Було б добре, якби новорічне вбрання ялинки оновлювалося», – каже тернополянка Галина Гошовська.

Допомагали прикрашати головну ялинку Тернополя тернопільські школярі та студенти. Адже у багатьох навчальних закладах міста проводили конкурси на кращу новорічну іграшку. Найкращі роботи почепили на видному місці зеленої красуні.

Окрім цього, в центрі міста вже почали встановлювати намети із новорічною продукцією.

Софія Романська