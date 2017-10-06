Теракт, конфлікти, війна і… воля Божа: хроніка тижня від “За Збручем”

06/10/2017 Розмір тексту:

Світ

Теракт у США і легалізація зброї в Україні: інформація для роздумів

Останніми роками США якось обходили стороною масштабні терористичні акції, які регулярно отруюють життя мешканцям європейських мегаполісів і туристичних центрів. Справді, 11 вересня 2001 з майже 3 тисяч загиблих мало б цілком вистачити на сотні років наперед, але… 2 жовтня 64-річний Стівен Паддок з номера готелю на 32 поверсі в центрі Лас Вегаса розпочав стрільбу по численних відвідувачах кантрі-фестивалю. Безневинний пенсіонер з абсолютно чистим criminal record виявився напрочуд влучним стрільцем – за даними поліції, 59 осіб загинуло і ще 527 зазнали поранень. Тим більше, що скупчення людей практично виключало можливість промахів. Стріляти йому було з чого: в готельному номері правоохоронці виявили зо два десятки гвинтівок. Разом з ще теплим трупом зловмисника, який встиг покінчити з собою. Ймовірно, придбав він їх цілком законно – інформація для роздумів українцям, серед яких нині посилено мусується тема легалізації зброї. І серед яких зовсім не бракує неадекватних, озлоблених суб’єктів…

Референдум у Каталонії: що радить влада українцям

Зіткненнями з поліцією і 893 постраждалими був позначений референдум про незалежність Каталонії, який відбувся минулої неділі. Згідно з підрахунком, за незалежний статус автономії проголосували близько 90% учасників. Напередодні референдуму іспанський уряд наказав силовикам зупинити процес голосування, оскільки конституційний суд країни визнав його незаконним. Попри невизнання підсумків референдуму з боку ЄС, власті Каталонії оголосили загальний страйк, до якого, як повідомлялося, приєднався і ФК “Барселона”. Мабуть, на керівництво клубу не справляє враження перспектива виступати в турнірах за участю суперників з Абхазії, Північної Осетії, Криму і ОРДіЛО. Українська влада, яка має сумний досвід нелегітимних референдумів на своїй території, а також недалекоглядного висловлювання симпатій до Г. Клінтон під час виборів у США, здебільшого обмежилася закликами до своїх громадян уникати поїздок до Каталонії. Водночас екс-глава СБУ В. Наливайченко закликав керівництво країни рішуче висловитися на користь збереження територіальної цілісності Іспанії.

Україна

Порошенко vs Аваков: недобре і навіть дуже

Чи добре для будь-якої держави, коли її президент тривалий час перебуває в стані конфлікту з одним із міністрів-силовиків? Відповідь однозначна: недобре і навіть дуже. Однак, виявляється, саме такий нині характер взаємовідносин між зазначеними посадовими особами в Україні. У програмі “Свобода слова” каналу ICTV екс-радник глави МВС А.Геращенко заявив, що між міністром внутрішніх справ А.Аваковим і Президентом П.Порошенком існує конфлікт “з самого першого дня” обрання останнього на посаду. Полягає він, за словами Геращенка, в різному підході до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань (розділ V Конституції недостатньо чітко визначає повноваження Президента?) “Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а “Народний фронт” я і А.Аваков вважаємо, що це дуже не безпечний прецедент”, – заявив нардеп і екс-радник міністра. Він також додав, що нині існує певний баланс влади, який забезпечує недопущення помилок і злочинів, скоєних В.Януковичем і його оточенням.

Кому війна, а кому…

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила про підозру в причетності України до поставок зброї в Південний Судан, де її використовують проти цивільного населення. Згідно звіту Amnesty, у 2014 році “Укрінмаш” підписав контракт на поставку в цю африканську країну кулеметів, мінометів, РПГ і боєприпасів. Участь української державної компанії в поставках зброї в Південний Судан суперечить договору про торгівлю зброєю, підписантом якого є Україна. Коментуючи це повідомлення, позафракційний депутат Олег Петренко, колишній боєць батальйону “Азов”, висловив подив тим, що така комерція відбувалася саме в рік найгострішого протистояння з російськими найманцями на Донбасі, коли уся згадана зброя була б зовсім незайвою для українського війська. Знову підтверджується справедливість приказки “Кому война, а кому – мать родна”?

Натуралізація Марлоса: більшість “за”

Минулого тижня число громадян України поповнилося уродженцем Бразилії на ім’я Марлос Ромеро Бонфім. Футбольні вболівальники знають його просто як Марлоса. Відповідний указ підписав Президент П.Порошенко. Це означає, що хавбек “Шахтаря”, який, за його словами, почав вивчати українську мову, може виступати з збірну України. Головний тренер нашої “націоналки” А.Шевченко одразу ж скористався цим і викликав Марлоса для підготовки до матчів відбору на ЧС-2018 проти збірних Косова і Хорватії. Думки щодо доцільності натуралізації іноземців і їхнього залучення до збірної чути різні, проте більшість фахівців все ж висловлюються “за”. Зокрема, М.Маркевич, під керівництвом якого Марлос свого часу виступав у “Металісті”, висловив думку, що гравець такого рівня не завадить збірній України, в якій не так уже й багато класних виконавців. Справді, креативного гравця, здатного конструювати гру, у нашій головній команді не було, здається, ще з часів Ю. Калитвинцева…

Тернопіль

На все воля Всевишнього…

“Цілий рік працювали наші люди, щоб зібрати граний врожай… Відомо, що Тернопільщина – це аграрний регіон. І саме цього року наш край зібрав майже найкращий врожай в країні…”, – говорилося на Святі Подяки у Тернополі. Далі була подяка Творцю за родючу землю і за погоду, що сприяла врожаю… В той же час на сайтах з’явилося повідомлення про те, що аналітики прогнозують подорожчання основних продуктів на 20-30%, хоча у департаменті ОДА запевнили, що об’єктивних причин для зростання цін немає. Так би мовити, на хлопський розум трохи важкувато співставити гарний врожай і прогнозований черговий стрибок цін… Але на все, напевно, воля Всевишнього. Завдяки їй може потрапити під амністію його слуга, який, добряче “причастившись”, збив автівкою трьох підлітків. І завдяки їй примножуватиме свої статки відомий місцевий науковець-бізнесмен (чи бізнесмен-науковець?). А заразом – консультуватиме інших, як цього досягнути з найменшим ризиком для власного добробуту…

Ігор Дуда