Студентські та учнівські у Тернополі замінять на єдиний електронний пільговий квиток

09/05/2017 Розмір тексту:

Єдиний електронний квиток для пільгового проїзду школярів, учнів та студентів запровадять у Тернополі. Відповідне рішення виконавчого комітету було прийняте наприкінці квітня. Зокрема, у документі вказано, що такий квиток буде виготовлений у вигляді електронного гаманця, тобто його можна буде поповнювати, і він буде персоніфікований.

– Всі діти шкільного віку, учні професійно-технічних закладів, коледжів, студенти, мають заповнити відповідну анкету, – пояснив Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку міської ради. – Навчальні заклади передадуть зібрані анкети оператору електронних систем у Тернополі. На підставі анкет виготовлять електронні пільгові квитки та роздадуть персонально кожному студенту, учневі, школяреві. Всі, хто буде мати такі електронні квитки матимуть право пільгового проїзду. Якщо такої анкети не заповнять і не отримають електронного квитка, їм доведеться платити повну вартість проїзду: в тролейбусі – три гривні, в автобусі – чотири. Процес вже почався, ми його контролюємо, не залишимо нікого осторонь, хіба студент чи учень сам відмовиться чи батьки відмовляться, що їм цього не потрібно. Ніхто заставляти не буде, але тоді вони будуть платити повну вартість проїзду. Діти, студенти, учні, які мають право користуватися громадським транспортом безкоштовно, отримають так званий нульовий електронний квиток, але вони також отримуватимуть свої квитки від кондуктора або зі стаціонарного валідатора, який буде встановлений у транспорті. Якщо буде втрачений електронний квиток, то в період коли його будуть відновлювати треба буде платити повну вартість проїзду. Учнівські або студентські уже не будуть діяти. Буде ще відповідне рішення виконкому і сесії щодо цього. Тому батькам треба одразу застерегти дітей, що електронний квиток треба берегти.

У школах Тернополя вже почали роздавати дітям анкети, щоб батьки їх заповнили. До анкети необхідно додати фотографію та чек про оплату вартості пластикового електронного квитка. Коштуватиме він 57 гривень.

– У школи ми вже передали анкети, – розповіла Олена П’ятночка, головний інспектор з позашкільної роботи управління освіти та науки міськради. – Батьки мають їх заповнити, додати фотографію дитини, потім за саму пластикову картку треба буде оплатити 57 гривень в банку. До літа хочемо зібрати усі дані, щоб на вересень уже були готові електронні квитки. У разі втрати електронного квитка доведеться знову платити за його виготовлення, тому батькам треба буде подбати, щоб діти не губили їх. Батьки майбутніх першокласників також можуть заповнити анкету на отримання цього електронного квитка. Ним можна користуватися і в тролейбусі, і в маршрутці. Коли всі анкети будуть зібрані директор доповнить їх переліком дітей, підтверджуючи, що вони дійсно навчаються в цій школі, щоб у разі потреби це можна було перевірити, і потім передають усі документи у міську раду.

Планується, що сам електронний квиток не матиме певного терміну дії, тобто виготовлятиметься не на один рік, а на довше. В той же час у рішенні виконкому зазначено, що розмір плати за проїзд та термін дії пільги на проїзд встановлюються рішенням виконавчого комітету. А за словами Ігоря Мединського, проблемні моменти вирішуватимуть в міру їх надходження, після запровадження електронного квитка. Адже запроваджують його не тільки для студентів та учнів. Будуть пільгові квитки і для пенсіонерів та інших соціально-незахищених категорій населення. Матимуть неперсоніфіковані електронні квитки і городяни.

Ольга Трач